Стало известно, когда дадут отопление в дома Вуктыла

Отопительный сезон в Вуктыле в плане начать 4 сентября, если позволит погода Фото: Мария ЛЕНЦ

В первых числах сентября в домах Вуктыла появится отопление. Об этом заявила руководитель администрации Гульнара Идрисова. По ее словам, тепло начнут подавать 4 сентября, если позволит погода.

Также глава муниципалитета добавила, что ресурсоснабжающая организация «Аквасервис» интенсивно готовится к грядущему отопительному сезону. Только за 2022 год предприятие вложило в работы около 80 млн рублей, а в этом - 100 млн рублей.

Напомним, ранее начался отопительный сезон в Воркуте. Погода за окном резко пошла на спад и было принято решение запустить котельные.

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