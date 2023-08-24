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НовостиОбщество24 августа 2023 11:49

Стало известно, когда дадут отопление в дома Вуктыла

Отопление в домах Вуктыла появится в первые дни сентября
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Отопительный сезон в Вуктыле в плане начать 4 сентября, если позволит погода

Отопительный сезон в Вуктыле в плане начать 4 сентября, если позволит погода

Фото: Мария ЛЕНЦ

В первых числах сентября в домах Вуктыла появится отопление. Об этом заявила руководитель администрации Гульнара Идрисова. По ее словам, тепло начнут подавать 4 сентября, если позволит погода.

Также глава муниципалитета добавила, что ресурсоснабжающая организация «Аквасервис» интенсивно готовится к грядущему отопительному сезону. Только за 2022 год предприятие вложило в работы около 80 млн рублей, а в этом - 100 млн рублей.

Напомним, ранее начался отопительный сезон в Воркуте. Погода за окном резко пошла на спад и было принято решение запустить котельные.

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