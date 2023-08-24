Это не первая награда Галины Куликовой. Фото из личного архива

Галина Куликова, учитель физики школы №3 Усинска, получила почетную грамоту президента России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Глава государства отметил заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу педагога.

Преподавательница уже не в первый раз удостаивается высоких наград. За плечами Галины Куликовой знак «Отличник народного просвещения», почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми, почетный знак «За заслуги в сфере образования и воспитания».

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