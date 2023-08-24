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НовостиОбщество24 августа 2023 13:57

Учитель физики школы № 3 Усинска получила почетную грамоту президента России

Владимир Путин подписал указ о награждении учителя из Усинска
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Это не первая награда Галины Куликовой. Фото из личного архива

Это не первая награда Галины Куликовой. Фото из личного архива

Галина Куликова, учитель физики школы №3 Усинска, получила почетную грамоту президента России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Глава государства отметил заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу педагога.

Преподавательница уже не в первый раз удостаивается высоких наград. За плечами Галины Куликовой знак «Отличник народного просвещения», почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми, почетный знак «За заслуги в сфере образования и воспитания».

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