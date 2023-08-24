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НовостиПроисшествия24 августа 2023 14:07

Пенсионерка из Сыктывкара отдала мошенникам около 1,4 млн рублей

В Сыктывкаре 68-летняя пенсионерка за несколько дней перевела на счета мошенников около 1,4 млн рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Собеседник убедил пенсионерку, что по ее счетам производятся подозрительные операции

Собеседник убедил пенсионерку, что по ее счетам производятся подозрительные операции

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пожилая сыктывкарка обогатила мошенников на 1,4 млн рублей. Женщина несколько дней переводила деньги аферистам и не задумывалась о том, что стала жертвой преступников.

О фактах мошенничеств полицейские узнали от сотрудницы банка, которая позвонила в отдел и сообщила, что 68-летняя клиентка пытается перевести личные накопления на неизвестные ей банковские реквизиты. Прибывшие в отделение банка сотрудники МВД выяснили, что женщина получила звонок от неизвестного, который убедил ее в том, что мошенники пытаются украсть ее сбережения.

Злоумышленник посоветовал пенсионерке перевести все день на безопасный счет. Действуя по инструкции аферистов, женщина в течение нескольких дней, через операционистов банковских отделений, переводила на чужие счета крупные денежные суммы.

В общей сложности за несколько дней потерпевшая потеряла порядка 1,4 млн рублей.

По факту произошедшего заведено уголовное дело.

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