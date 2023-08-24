Пенсионерка из Сыктывкара отдала мошенникам около 1,4 млн рублей

Собеседник убедил пенсионерку, что по ее счетам производятся подозрительные операции Фото: Мария ЛЕНЦ

Пожилая сыктывкарка обогатила мошенников на 1,4 млн рублей. Женщина несколько дней переводила деньги аферистам и не задумывалась о том, что стала жертвой преступников.

О фактах мошенничеств полицейские узнали от сотрудницы банка, которая позвонила в отдел и сообщила, что 68-летняя клиентка пытается перевести личные накопления на неизвестные ей банковские реквизиты. Прибывшие в отделение банка сотрудники МВД выяснили, что женщина получила звонок от неизвестного, который убедил ее в том, что мошенники пытаются украсть ее сбережения.

Злоумышленник посоветовал пенсионерке перевести все день на безопасный счет. Действуя по инструкции аферистов, женщина в течение нескольких дней, через операционистов банковских отделений, переводила на чужие счета крупные денежные суммы.

В общей сложности за несколько дней потерпевшая потеряла порядка 1,4 млн рублей.

По факту произошедшего заведено уголовное дело.

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