Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 августа 2023 10:19

В Сыктывкаре молодая мать смыла новорожденного ребенка в унитаз: младенец погиб

В Сыктывкаре в канализационной трубе обнаружен труп младенца
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Сыктывкаре полицейскими проводится проверка по факту обнаружения плода младенца

В Сыктывкаре полицейскими проводится проверка по факту обнаружения плода младенца

В Эжвинском районе Сыктывкара обнаружен труп младенца. Новорожденный был найден в канализационной трубе. Об этом «КП-Коми» сообщили в пресс-службе МВД республики.

Известно, что тело малыша нашли работники коммунальных служб около улицы Мира. Они вызвали полицейских и скорую, но медикам оставалось лишь констатировать смерть ребенка.

- На месте работает следственно-оперативная группа. В настоящее время стражи порядка производят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев произошедшего, проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление женщины, - заключили в МВД.

Смерть младенца взбудоражила местных жителей, которые активно обсуждают произошедшее.

- Ну, зачем так поступать? Бедный малыш, ужасная смерть, - пишут сыктывкарцы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обычная жизнь»: «КП-Коми» проверила дом, в котором заподозрили заражение корью (подробности)