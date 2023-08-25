В Сыктывкаре молодая мать смыла новорожденного ребенка в унитаз: младенец погиб

В Сыктывкаре полицейскими проводится проверка по факту обнаружения плода младенца

В Эжвинском районе Сыктывкара обнаружен труп младенца. Новорожденный был найден в канализационной трубе. Об этом «КП-Коми» сообщили в пресс-службе МВД республики.

Известно, что тело малыша нашли работники коммунальных служб около улицы Мира. Они вызвали полицейских и скорую, но медикам оставалось лишь констатировать смерть ребенка.

- На месте работает следственно-оперативная группа. В настоящее время стражи порядка производят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев произошедшего, проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление женщины, - заключили в МВД.

Смерть младенца взбудоражила местных жителей, которые активно обсуждают произошедшее.

- Ну, зачем так поступать? Бедный малыш, ужасная смерть, - пишут сыктывкарцы.

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