«Три недели пролежал в воде»: пропавший в Коми 36-летний мужчина найден мертвым

В Княжпогостком районе в реке Иоссер обнаружили тело утонувшего мужчины

В Коми прекратили поиски 36-летнего Антона Сурнина. Его тело было найдено в в реке Иоссер Княжпоготского района. Труп молодого мужчины пролежал в воде три недели.

Напомним, житель Коми исчез 3 августа. По словам близких, Антон ушел порыбачить, но так и не вернулся домой. Все попытки дозвониться до мужчины оказались тщетными. Недели поисков не давали результата, пока 25-го числа личные вещи пропавшего не нашел местный житель. По его словам, на берегу лежали крутка, телефон и спортивная обувь.

Как сообщает издание «Комиинформ», спасатели начали обследовать реку вниз по течению к поселку Иоссер. Проплыв 300 метров, они обнаружили тело мужчины, которое пролежало в воде около трех недель.

По факту произошедшего начата проверка.

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