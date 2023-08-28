В Сыктывкаре 19-летний пьяный вандал испортил стены жилых домов

Молодой человек был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы Фото: Светлана Макеева

В Сыктывкаре задержан 19-летний молодой человек, подозреваемый в вандализме. Юноша в пьяном виде аэрозольной краской исписал стены трех жилых домов города. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

По информации ведомства, молодой человек в день происшествия праздновал свой 19-й день рождения. Изрядно выпив, он взял баллончик и стал рисовать на стенах дома, а затем исписал еще два здания.

Сыктывкарец признал, что алкоголь затуманил ему голову и он не понимал, что наносит серьезный ущерб, который оценивается в 50 тысяч рублей.

- Задержанный увлекается скейтбордингом и нанес надписи в целях обозначения своей принадлежности к этому экстремальному виду спорта, - уточнили в МВД.

По факту произошедшего заведено уголовное дело.

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