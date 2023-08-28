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НовостиЭкономика28 августа 2023 13:29

В Коми цена на капусту упала до 57 рублей за килограмм

Капуста заметно подешевела в Коми
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В среднем один килограмм белокочанной капусты обойдется в 57 рублей

В среднем один килограмм белокочанной капусты обойдется в 57 рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Коми подешевела капуста. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Комистатом. Так, в магазинах Сыктывкара, Ухты и Воркуты килограмм овоща теперь стоит около 57 рублей. Снижение составило 15,4%.

Вместе с капустой значительно подешевели и картофель (-11,6%), лук репчатый (-8,7%), морковь (-7,9%) , помидоры (-5%), яблоки (-2,8%) и свекла (-2,4%).

Зато бананы продолжают дорожать. Рост за минувшую неделю составил 5,8%. За кило тропических фруктов теперь придется отдать 129 рублей.

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