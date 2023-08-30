В Сыктывкаре подростки наткнулись на гулящего около лыжной базы медведя

Медведи вышли на эжвинскую лыжную базу под Сыктывкаром Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сыктывкаре подростки встретили медведя. Об этом рассказала мама одного из мальчиков. По его словам, дикое животное гуляло около лыжной базы.

- Сегодня сын с ребятами катались на лыжной базе и повстречали медведя. Вы и ваши дети гуляете по данной территории, имейте, пожалуйста, в виду, - предупреждает горожанка.

Как сообщили в пресс-службе минприроды Коми, ведомство направило запрос в охотуправление с просьбой отреагировать на инцидент. Однако в министерстве подчеркнули, что лыжная база находится в лесу - в естественной среде обитания медведей.

- Животные к жилым домам пока не выходили, - заявили в минприроды.

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