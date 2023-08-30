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НовостиДом. Семья30 августа 2023 7:50

В Сыктывкаре подростки наткнулись на гулящего около лыжной базы медведя

Медведи вышли на лыжную базу под Сыктывкаром
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Медведи вышли на эжвинскую лыжную базу под Сыктывкаром

Медведи вышли на эжвинскую лыжную базу под Сыктывкаром

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сыктывкаре подростки встретили медведя. Об этом рассказала мама одного из мальчиков. По его словам, дикое животное гуляло около лыжной базы.

- Сегодня сын с ребятами катались на лыжной базе и повстречали медведя. Вы и ваши дети гуляете по данной территории, имейте, пожалуйста, в виду, - предупреждает горожанка.

Как сообщили в пресс-службе минприроды Коми, ведомство направило запрос в охотуправление с просьбой отреагировать на инцидент. Однако в министерстве подчеркнули, что лыжная база находится в лесу - в естественной среде обитания медведей.

- Животные к жилым домам пока не выходили, - заявили в минприроды.

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