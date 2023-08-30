В Коми пропал ушедший за грибами 66-летний Анатолий Кичигин

29 августа мужчина пошел за грибами и не вернулся домой

В Коми начались поиски 66-летнего Анатолия Кичигина из поселка Мандач. Мужчина ушел в лес и не вернулся. Об исчезновении пенсионера сообщают волонтеры «Лиза Алерт».

По информации поисковиков, сельчанин взял с собой зеленое ведро и ушел по грибы 29 августа. С тех пор связь с ним не поддерживается.

Приметы: рост 178 см., нормальное телосложение, обрит налысо, карие глаза.

В день исчезновения пенсионер был одет в камуфлированный костюм, зеленый джемпер, тельняшку, темно-красную шапку, черные короткие сапоги.

- Если вам что-либо известно о судьбе Анатолия Васильевича, просьба звонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52, - обратились к жителям Коми добровольцы.

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