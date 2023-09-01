В новом учебном году в школах Коми будут учиться 102,9 тысячи детей

В школы Коми сегодня отправились 10 тысяч первоклассников. Фото: архив "КП"

Стало известно, сколько школьников в этом году в Коми переступят пороги учебных заведений. Как сообщает Комистат, в республике насчитывается 102,9 тысячи школьников, 10,1 тысяч из которых — первоклассники.

Сегодня, в День Знаний, свои двери распахнули 299 школ. Среди них долгожданная новая школа в селе Объячево, которая рассчитана 600 детей. Всего за 10 лет в Коми было построено 12 школ на 4 364 мест.

Добавим, что сегодня в усиленном режиме работают правоохранительные органы для обеспечения безопасности детей.

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