Средняя зарплата врачей в Коми составила более 120 тысяч рублей

Комистат опубликовал статистические данные по зарплатам медицинских работников за январь-июнь 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, сколько получают медработники в Коми. Так, врач с высшим образованием в среднем получает 120 194 рубля в месяц. Такие цифры за первые шесть месяцев опубликовал Комистат. По сравнению с предыдущим годом рост зарплат врачей составил 5,9%.

В медицинских организациях федеральной собственности средняя зарплата за полгода составила 125 тысяч рублей, в организациях республиканской собственности — 119,7 тысяч рублей (рост на 6% и 5,8% соответственно), говорится в исследовании.

Больше всего врачи получают в Воркуте — 177 тысяч рублей, меньше всех — в Сыктывкаре (109 тысяч рублей).

Зарплата среднего персонала составил 61 тысячу рублей, младшего — 49,5 тысяч рублей.

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