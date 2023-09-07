Средняя зарплата воспитателя в детском саду Коми превысила более 53 тысяч рублей

Лидером по росту зарплат у педагогов дошкольных учреждений стал Усть-Цилемский район

Стал известен средний размер зарплаты работника дошкольного учреждения в Коми. Согласно аналитике республиканского госстата, в среднем воспитатель в регионе получает 53,6 тысяч рублей. По сравнению с 2022 годом зарплата увеличилась на 5,8 тысяч рублей, или на 12,2%.

Больше всего выросла зарплата у работников в Усть-Цилемском районе: на 19 тысяч рублей. В целом, рост доходов отмечен лишь в 19 муниципалитетах.

Больше всего получат, согласно данным Комистата, воспитатели Воркуты - 72,6 тысяч рублей, меньше всех - сотрудники детсадов в Корткеросском районе Коми - 37,8 тысяч рублей.

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