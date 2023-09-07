Продавцы и кассиры стали самыми востребованными этой осенью в Коми профессиями

Первую строчку в рэнкинге самых востребованных профессий Республики Коми в сентябре занимают продавцы-консультанты и кассиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Названы самые востребованные профессии в Коми. Согласно аналитике hh.ru, этой осенью большим спросом пользуются продавцы-консультанты и кассиры. Для них открыто 15% мест от всего объема новых вакансий.

На втором месте по спросу по местного бизнеса – менеджеры по продажам и по работе с клиентами. Так, компаниям требуется более 220 специалистов этих профессий. Рейтинг замыкают водители.

Также в республике требуются врачи, машинисты, операторы call-центров и электромонтажники.

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