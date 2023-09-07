Жители Коми уйдут на новогодние каникулы 30 декабря

Предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, сколько в этом году продлятся новогодние каникулы. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустиным, жители Коми уйдут на длинные выходные уже 30 декабря, которое выпадает в 2023 году на субботу.

Продлятся праздники до 8 января 2024 года. Всего жители республики отдохнут 10 дней.

Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024.

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