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НовостиОбщество7 сентября 2023 11:50

Жители Коми уйдут на новогодние каникулы 30 декабря

Перенос выходных дней ждет жителей Коми
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней

Предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стало известно, сколько в этом году продлятся новогодние каникулы. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустиным, жители Коми уйдут на длинные выходные уже 30 декабря, которое выпадает в 2023 году на субботу.

Продлятся праздники до 8 января 2024 года. Всего жители республики отдохнут 10 дней.

Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024.

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