В двух городах Коми намерены отказаться от бумажных талонов на проезд

Для льготников принципиально порядок проезда не изменяется. Фото: архив "КП"

В Ухте и Сосногорске изменятся правила проезда на общественном транспорте. Как сообщает министерство труда, занятости и социальной защиты Коми, с 1 декабря 2023 года льготники смогут использовать в автобусах транспортные и банковские карты.

Ранее льготная категория граждан пользовалась бумажными социальными проездными билетами с отрывными талонами. Изменения связаны с тем, что а автобусах появились аппараты безналичной оплаты.

Как передает БНК, для льготников принципиально порядок проезда не изменяется: как и ранее, проезд будет предоставляться на пригородных и междугородных маршрутах на расстояние до 400 километров (либо до 800 километров для жителей, проживающих в населенных пунктах, удаленных от районного центра на расстояние свыше 125 километров).

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