«Он был классным парнем»: в Коми трагически оборвалась жизнь 16-летнего подростка

Фото из личного архива погибшего подростка

В Коми произошла смертельная авария, унесшая жизнь 16-летнего одиннадцатиклассника из поселка Подтыбок. Подросток 9 сентября ехал по трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск на своем мопеде, когда в него врезался Volkswagen Tiguan под управлением 51-летнего мужчины. Мальчик получил тяжелые травмы, с которыми был госпитализирован в больницу. На следующий день стало известно, что школьник скончался на больничной койке.

О смерти подростка сообщили его родные в соцсетях.

- Он был классным парнем! Давайте запомним его таким, - написали близкие.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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