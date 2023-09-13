В Сыктывкаре на небе появилось северное сияние

Фото: Николай ГРЕКАЛОВ
В Сыктывкаре небо окрасилось в зеленый цвет из-за северного сияния. Уникальное природное явление застали местные жители 12 сентября.
- А ещё говорят что магии не существует. Это ли не чудеса, - пишут горожане.
- Сезон северных сияний в Сыктывкаре официально объявляю открытым, - написала местная жительница Полина.
Оказалось, что сияние можно было увидеть не только в Коми, оно озарило небо над многими регионами России: в Ленинградской области, на Алтае, в Сургуте, в Рязанской области, в Тюмени, в Кировской, Калужской, Архангельской областях.