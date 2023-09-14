Коми вошла в список регионов с высоким риском природных пожаров

Риск возникновения природных пожаров сохраняется в некоторых регионах России Фото: Иван МАКЕЕВ

В Коми сохраняется риск возникновения лесных пожаров. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, опасная обстановка будет характерна для северо-запада страны.

- В Коми и Архангельской области прогнозируется температура выше нормы на шесть-восемь градусов, - цитируют ученого «Известия».

Вильфанд уточнил, что столбик термометра поднимется до +20...+21 градуса, что является «просто северной жарой в сентябре».

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