В Коми четыре районных налоговых участка прекратят деятельность

С 18 сентября года налоговые инспекции республики переходят на двухуровневую систему работы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четырех районах Коми закроют налоговые участки. Это связано с реорганизацией и коснется жителей Княжпогостского, Усть-Вымского, Прилузского и Усть-Куломского районов. Теперь функции этих участков возложены на МФЦ.

Также, как уточнили управлении Федеральной налоговой службы по региону, жители названных районов могут получить консультацию и в онлайн-режиме - через мобильное приложение.

Закроются участки с 18 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми онкобольным предлагают компенсировать проезд в медорганизации региона (подробности)