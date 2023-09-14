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НовостиОбщество14 сентября 2023 13:00

В Коми четыре районных налоговых участка прекратят деятельность

В четырех районах Коми закроют налоговые инспекции
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
С 18 сентября года налоговые инспекции республики переходят на двухуровневую систему работы

С 18 сентября года налоговые инспекции республики переходят на двухуровневую систему работы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четырех районах Коми закроют налоговые участки. Это связано с реорганизацией и коснется жителей Княжпогостского, Усть-Вымского, Прилузского и Усть-Куломского районов. Теперь функции этих участков возложены на МФЦ.

Также, как уточнили управлении Федеральной налоговой службы по региону, жители названных районов могут получить консультацию и в онлайн-режиме - через мобильное приложение.

Закроются участки с 18 сентября.

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