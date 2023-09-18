Нарколог из Коми опроверг миф о гене алкоголизма

Главный детский специалист психиатр-нарколог Минздрава Коми Андрей Никитин опроверг мифы об алкоголе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гена алкоголизма, передающегося от родителей к детям, не существует. Такое заявление сделал главный детский специалист психиатр-нарколог Минздрава Коми Андрей Никитин. По его словам, специального гена в ДНК человека, отвечающего за алкоголь, нет, в противном случае, был бы способ его подавить.

— В большей степени это передается по наследству, когда ребенок воспитывается в среде, где употребление алкоголя носит систематический характер, где это не порицается, — объяснил Никитин.

Также нарколог отметил, что есть множество примеров, когда ребенок, воспитанный в семье алкоголиков, всю жизнь избегает спиртное, как и существуют случаи зависимости от алкоголя у человека, росшего в семье, где алкоголь не употребляют вовсе.

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