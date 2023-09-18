В Коми работникам лесного хозяйства предлагают более 74 тысяч рублей

Медианная предлагаемая зарплата в лесопромышленной отрасли страны в 2023 году - 68 965 рублей

В сентябре традиционно празднуют День лесного хозяйства. Аналитики сервиса hh.ru проанализировали зарплаты в этой сфере и назвали ее средний размер в Коми.

Так, работодатели предлагают будущим сотрудникам от 40 до 74 тысяч рублей. По этому показателю республика уступает другим регионам СЗФО. Например, одни из самых высоких доходов на Северо-Западе можно найти у лесопромышленников из Мурманской области (до 126 437 ), из Вологодской области (до 112 000 ), а также в Петербурге (до 109 195 ).

В целом, по всей стране отмечена тенденция повышения зарплат работникам лесхозяйства. Средняя зарплата по стране превысила 68,9 тысяч рублей.

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