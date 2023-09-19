В Коми стартовал Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый – 2023»

В первом туре принимают участие участковые уполномоченные полиции, несущие службу во всех городах, районах и селах нашей страны, соответствующие критериям, предъявляемым к участникам конкурса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Коми стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2023». Об этом рассказали в пресс-службе МВД по республике. В ведомстве уточнили, что в этом году конкурс посвящен 100-летнему юбилею службы участковых уполномоченных полиции.

- Мероприятие призвано способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции, - рассказали о целях конкурса в МВД Коми.

Заявки на участие могут подать любой служащий: город или сельская местность роли не играет, заявили в министерстве. Конкурсант должен лишь соответствовать критериями, предъявленным комитетом.

Уже завтра, 20 сентября, будет последний день онлайн-голосования за прошедших отбор участников. Победители будут представлять свой город или район и поборются за звание «народный».

- С 7 по 16 октября 2023 года в ходе онлайн-голосования будет выбран победитель регионального этапа конкурса, который представит Коми на всероссийском этапе, - добавили в МВД.

Голосование проходит на официальном сайте ведомства. Проголосовать за своего кандидата можно здесь.