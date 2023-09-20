Разрушительная сила надвигается на семь районов Коми

В семи районах Коми объявлено штормовое предупреждение
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Коми прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. По сообщению регионального МЧС, в республике ожидается сильный ветер, который накроет северные и центральный районы.
- Сегодня, 20 сентября, ожидается усиление ветра западной четверти 8-13 м/с, порывами до 16-21 м/с, - говорится в сообщении ведомства.
Под угрозой находятся семь районов Коми: Сосногорский, Усинский, Печорский, Интинский, Воркутинский, Ижемский, Усть-Цилемский.
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