В Сыктывкаре из-за угрозы взрыва эвакуировали суд и администрацию поселка

Оперативные службы Сыктывкара утром 19 сентября подняли по тревоге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сыктывкаре эвакуировали городской суд и администрацию Максаковки. Их руководство получило сообщение о минировании зданий.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на «Спас-Коми», инцидент произошел 19 сентября. Прибывшие на место ЧП экстренные службы не обнаружили взрывчатых веществ: сообщение оказалось ложным.

По факту случившегося начата проверка.

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