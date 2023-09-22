Третий кассационный суд оставил без изменений приговоры Кудинову и Кардорскому

Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор экс-руководителям Фонда поддержки инвестиционных проектов и ООО «Сыктывкарская компания по управлению имуществом» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Третий кассационный суд поставил точку в громком деле о пособничестве и злоупотреблении полномочиями, в которых обвинялись экс-руководители Фонда поддержки инвестиционных проектов и ООО «Сыктывкарская компания по управлению имуществом». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Напомним, с 2010 по 2016 годы «СКУИ» получило более полумиллиарда рублей из республиканского бюджета за договоры субаренды от государственных органов и учреждений. Отмечается, что 360 млн рублей составила себестоимость услуг по сдаче имущества в аренду и эксплуатационных услуг. Как было установлено в суде 131 млн рублей компания перечислила «Фонду поддержки инвестиционных проектов» по договорам аренды, на основании которых Фонд сдавал принадлежащее ему недвижимое имущество ООО «СКУИ».

Остальные 178 млн рублей бывший директор «СКУИ» потратил на цели, которые никак не связаны с деятельностью предприятия. Известно, что из этих средств часть была потрачены на оплату налогов и на прочие управленческие расходы.

Отмечается, что свою вину в содеянном подсудимые не признали. Суд назначил обоим руководителям штрафы, а реального срока им удалось избежать из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

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