В Коми 36-летний мужчина убил знакомого во время вечеринки

Мужчина умер на глазах своих друзей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сосногорске трагически погиб 37-летний местный житель. Мужчина умер от рук своего знакомого.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Коми, мужчины выпивали в одной из квартир города в компании друзей. В какой-то момент они стали ругаться. Слово за слово и словесная ссора переросла в поножовщину: 36-летний мужчина ударил ножом в живот оппонента. От тяжелой травмы сосногорец умер.

- Фигуранту предъявлено обвинение, в отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, - сообщили в СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тела двоих рабочих обнаружили в жилом балке в Троицко-Печорском районе Коми (подробности)