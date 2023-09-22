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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 12:20

В Коми 36-летний мужчина убил знакомого во время вечеринки

Жителя Сосногорска, обвиняемого в убийстве, заключили под стражу
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Мужчина умер на глазах своих друзей

Мужчина умер на глазах своих друзей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сосногорске трагически погиб 37-летний местный житель. Мужчина умер от рук своего знакомого.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Коми, мужчины выпивали в одной из квартир города в компании друзей. В какой-то момент они стали ругаться. Слово за слово и словесная ссора переросла в поножовщину: 36-летний мужчина ударил ножом в живот оппонента. От тяжелой травмы сосногорец умер.

- Фигуранту предъявлено обвинение, в отношении него по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, - сообщили в СК.

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