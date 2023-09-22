В Коми 1 сентября продавали алкоголь, несмотря на запрет

Минсельхоз Коми продолжает регулярные рейды на объекты торговли для профилактики нарушений в сфере оборота алкоголя. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Коми в День Знаний в 37 торговых точках продавали алкоголь, несмотря на действовавший 1 сентября запрет. Об этом сообщили в минсельхозе РК.

- Алкоголь продавался навынос, без потребления на месте; в некоторых случаях в жилых домах с площадью зала обслуживания менее требуемой законодательством, - заявил глава ведомства Ильдар Андарьянов.

Также рейды показали, что продавцы магазинов также обходили запрет на продажу спиртного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Монте и Айза: какие необычные имена выбирали родители в Коми для новорожденных в 2023 году (подробности)