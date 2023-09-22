Жительница Сыктывкара потеряла деньги, поверив продавцу щенят

Сотрудники полиции проводят проверку по факту мошенничества под предлогом продажи щенка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сыктывкаре 43-летняя женщина стала жертвой мошенников в Сети. Местная жительница хотела приобрести щенка, но попалась на удочку аферистов.

Горожанка нашла объявление, в котором говорилось, что продается «Померанский шпиц». Женщина написала хозяину о намерении приобрести четвероногого друга. Получив положительный ответ от продавца, потерпевшая перевела ему шесть тысяч рублей в качестве предоплаты.

В условленный срок четвероного друга заявительница не дождалась и обратилась в полицию.

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