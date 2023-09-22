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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 13:33

Жительница Сыктывкара потеряла деньги, поверив продавцу щенят

Мошенники лишили сыктывкарку, хотевшую купить щенка, денег
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Сотрудники полиции проводят проверку по факту мошенничества под предлогом продажи щенка

Сотрудники полиции проводят проверку по факту мошенничества под предлогом продажи щенка

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сыктывкаре 43-летняя женщина стала жертвой мошенников в Сети. Местная жительница хотела приобрести щенка, но попалась на удочку аферистов.

Горожанка нашла объявление, в котором говорилось, что продается «Померанский шпиц». Женщина написала хозяину о намерении приобрести четвероногого друга. Получив положительный ответ от продавца, потерпевшая перевела ему шесть тысяч рублей в качестве предоплаты.

В условленный срок четвероного друга заявительница не дождалась и обратилась в полицию.

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