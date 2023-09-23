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НовостиОбщество23 сентября 2023 12:37

Маме погибшего в СВО жителя Коми передали его котенка с передовой

Глава Коми Владимир Уйба сообщил историю путешествия четвероногого из зоны СВО
Источник:kp.ru
Маме погибшего бойца из Коми передали его котенка из зоны СВО. Фото главы Коми Владимира Уйбы

Маме погибшего бойца из Коми передали его котенка из зоны СВО. Фото главы Коми Владимира Уйбы

Глава Коми Владимир Уйба сообщил на своих страницах в социальных сетях о том, что матери погибшего участника СВО Романа Попова из Ухты удалось вернуть котенка Симбу. Животное боец приютил на передовой.

По словам Уйбы, котенок родился у кошки Венеры. После гибели Романа малыша забрала его супруга Мария, которая живет сейчас в Симферополе. В результате вдова согласилась передать пушистика матери Романа.

Руководитель региона сообщил, что уже в это воскресенье Симбу доставят на малую родину Романа и передадут маме Ольге Васильевне.

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