Маме погибшего в СВО жителя Коми передали его котенка с передовой

Маме погибшего бойца из Коми передали его котенка из зоны СВО. Фото главы Коми Владимира Уйбы

Глава Коми Владимир Уйба сообщил на своих страницах в социальных сетях о том, что матери погибшего участника СВО Романа Попова из Ухты удалось вернуть котенка Симбу. Животное боец приютил на передовой.

По словам Уйбы, котенок родился у кошки Венеры. После гибели Романа малыша забрала его супруга Мария, которая живет сейчас в Симферополе. В результате вдова согласилась передать пушистика матери Романа.

Руководитель региона сообщил, что уже в это воскресенье Симбу доставят на малую родину Романа и передадут маме Ольге Васильевне.

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