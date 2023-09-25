В Коми осудили 20-летнего уроженца Казахстана за наркоторговлю

В Коми за наркоторговлю осудили уроженца Казахстана Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сыктывкаре вынесли приговор 20-летнему уроженцу Казахстана. Молодого человека обвиняли в попытке сбыть наркотики через интернет в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба городского суда, осужденный получил закладку с мефедроном массой не менее 486,25 г в лесополосе недалеко от села Визинга. Задачей молодого человека было расфасовать товар и продать его в Сыктывкаре, однако в столице Коми он был задержан.

В судебном заседании подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. С учетом этого факта и сотрудничества со следствием судом ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 100 тысяч рублей.

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