Мать, отчим и брат погибшего при пожаре в МВД Коми полицейского получат компенсацию

Мать, отчим и брат получили право на выплату из-за невосполнимой утраты.

Сысольский районный суд Коми признал, что родственники погибшего 22-летнего сотрудника МВД Никиты Юшкевича имеют право на компенсацию морального вреда.

Напомним,15 января 2026 года в здании Центра профессиональной подготовки МВД по Коми случился пожар, который унес жизни двух девушек и 22-летнего сотрудника межмуниципального отдела «Сысольский». Суд решил, что МВД по Коми обязано заплатить его близким.

Размер компенсации суд определял, исходя из того, что жизнь человека – главная ценность, а также с учетом тяжести нравственных страданий истцов, их возраста, потери родственных связей (за компенсацией обратились мать, отчим и брат), невосполнимости утраты. Отдельно отметили вклад матери, которая воспитала достойного гражданина, который отслужил в армии и пошел работать в полицию. Также суд принял во внимание, что МВД уже оказало семье материальную помощь. Точная сумма не разглашается.

Родственники погибшей при пожаре в центре МВД Коми получили компенсацию

Суд взыскал деньги в пользу родителей, бабушки и брата сотрудницы полиции (подробности)