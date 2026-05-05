Житель Коми избил до смерти женщину

Фото: Олег ЗОЛОТО.

В Воркуте завершили расследование уголовного дела против 47-летнего местного жителя, который уже был судим раньше. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека.

Как рассказали в СУ СКР по Коми, все случилось в марте этого года в квартире на улице Димитрова. Компания распивала спиртное, и в какой-то момент на почве ревности вспыхнула ссора. Мужчина несколько раз ударил свою сожительницу по голове, а от полученной закрытой черепно-мозговой травмы женщина скончалась на месте.

Следователи собрали достаточно доказательств, и теперь дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

