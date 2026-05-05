Илья Семенов стал первым замом руководителя Администрации главы Коми

В администрации главы и правительства Коми новое назначение: первым заместителем руководителя стал Илья Семенов. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Семенов - человек с опытом работы не только в Коми, но и далеко за ее пределами. С 2009 по 2016 год он жил и работал в Ухте, а с 2020 года занимал пост зампреда правительства Еврейской автономной области.

Илья Евгеньевич родился 5 августа 1978 года в Ярославле. В 2000 году окончил местный госуниверситет имени Демидова по специальности «История» (квалификация - историк, преподаватель). Трудовую деятельность начинал учителем истории в ярославской школе №81.

Переезд в Коми случился в 2009 году. Сначала он возглавлял в Ухте общественную организацию «Гильдия СПРИНТ», потом заведовал отделом информации и связей с общественностью в администрации города, работал заместителем начальника управления аппарата Совета муниципального образования и советником руководителя управления делами. А с 2014 по 2016 год был гендиректором ухтинского ООО «Новый канал».

В 2016 году Семенов начал карьеру в Еврейской автономной области: стал главным консультантом аппарата губернатора и правительства, потом временно исполнял обязанности зампреда, а с октября 2020 года занимал этот пост уже на постоянной основе. Он женат и воспитывает сына.

