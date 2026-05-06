Жительница Коми перевела аферистам 1,1 млн рублей после звонка о взломе Госуслуг

В полицию Воркуты обратилась 81-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что под воздействием обмана перевела крупную сумму денег на неизвестные счета.

В отделении она поделилиась, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником портала «Госуслуги», и убедил, что ее личный кабинет взломан, а накопления находятся под угрозой хищения. Следом подключились лжесотрудники Центробанка и «представители» силовых структур, которые запугали воркутинку возможностью списания всех сбережений в пользу недружественного государства. Единственным безопасным выходом аферисты назвали создание резервного счета и перевод туда всех денег. Женщина поверила и перевела мошенникам более 1,1 млн рублей.

Лишь спустя некоторое время она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.