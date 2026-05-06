В Коми впервые привезли частицу Вечного огня с Могилы неизвестного солдата

Огонь памяти пробудет в Сыктывкаре, а затем отправится в Ухту, Печору и Воркуту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Коми впервые присоединилась к ежегодной патриотической акции Народного фронта «Огонь памяти», которая в этом году прошла уже в десятый раз. Активисты движения взяли частицы Вечного огня с Могилы неизвестного солдата в Александровском саду в Москве и доставили их в 71 регион страны и 14 стран мира. Частицу пламени привезли и в Коми.

Огонь поддерживали в шахтерской лампе Дэви: она пожаробезопасна, заправлена спецмаслом и разрешена к перевозке всеми видами транспорта. Для транспортировки ее поместили в деревянную конструкцию. Лампада прилетела после 22 часов.

Передача частицы пламени в муниципалитеты состоится 6 мая. Так, огонь побывает в Сысольском районе, Ухте, Печоре, Воркуте, а также у всех шестерых участников Великой Отечественной войны, которые сегодня живут в Коми.

