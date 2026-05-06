В Сыктывкаре тепло пока не отключают

В Сыктывкаре уже несколько дней держится плюсовая температура, и горожане начали спрашивать, когда в квартирах отключат тепло. В администрации города напомнили нормы: подачу тепла прекращают, когда среднесуточная температура держится выше +8 градусов в течение пяти дней подряд. Точную дату отключения в мэрии пока не назвали.

В прошлом году отопительный сезон в столице Коми завершили 22 мая, а новый начали уже в конце августа, чтобы к 1 сентября тепло было в лечебных, учебных учреждениях и соцзащите. В жилые дома тепло дали с 15 сентября. В 2024 году отопление отключили 30 мая, а в 2023-м – 17 мая.

