В воде сыктывкарского бассейна «Аквалидер» нашли синегнойную палочку и кишечную инфекцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор по Коми временно приостановил деятельность школы олимпийского резерва «Аквалидер». Там после многочисленных жалоб специалисты нашли в воде опасные бактерии. Решение городского суда опубликовало целый список микроорганизмов, которые спокойно размножались в обеих чашах бассейна.

В малой чаше проверяющие обнаружили сразу несколько нарушений. Содержание остаточного свободного хлора и хлороформа не дотягивало до санитарных норм. А главное, что там нашли синегнойную палочку. Эта бактерия вызывает кожные инфекции, покраснения, зуд и сыпь. Для бассейна, где занимаются дети, это критично.

В большой чаше ситуация оказалась чуть лучше, но тоже небезопасной. Свободный хлор был в норме, а вот хлороформ – нет. Кроме того, специалисты обнаружили там общие колиформные бактерии, энтерококки и ту же синегнойную палочку.

Суд признал спортшколу виновной в административном правонарушении и приостановил ее деятельность на 30 суток. Теперь «Аквалидеру» предстоит навести порядок, прежде чем дети снова смогут плавать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А если б на секунду опоздал…»: интинец, случайно проходящий мимо речки, вытащил из-подо льда 14-летнего школьника, который высматривал выдру

Ремонтник вагонов спас тонущего школьника из-подо льда в Инте (подробности)