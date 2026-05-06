НовостиОбщество6 мая 2026 10:29

В Усть-Куломском районе проезд в пригородных автобусах подорожает на 5,8%

Это произойдет впервые за три года
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Муниципалитет сможет снижать цену для пассажиров, но тогда из бюджета придется компенсировать выпадающие доходы.

Министерство тарифного регулирования Коми подготовило проект приказа об отмене индивидуального тарифа на пассажирские перевозки на пригородных маршрутах. Стоимость проезда приведут к единому региональному стандарту. Пересмотр цен объяснили переходом на единую систему тарификации. При этом индивидуальный тариф для этого перевозчика не менялся больше трех лет, а инфляция с 2022 года значительно выросла.

Предельный максимальный тариф за 1 километр предлагают установить в размере 3,11 рубля. По сравнению с прежним уровнем в 2,94 рубля стоимость проезда увеличится на 5,8%. В министерстве подчеркнули, что это предельно максимальные значения, и муниципалитет может согласовать с перевозчиком более низкий тариф – тогда выпадающие доходы перевозчика компенсируют из местного бюджета. В ведомстве добавили, что все делается для экономической устойчивости транспортных предприятий при сохранении контроля над стоимостью социально значимых услуг.

