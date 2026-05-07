Турпоток в Коми в 2025 году превысил 240 тысяч человек

Министр туризма Коми поставила задачу сократить разрыв между выездным и въездным потоком.

Коми пока не может похвастаться лидерскими позициями по туризму среди соседних северо-западных регионов. Об этом в рамках проекта «Час с министром» Общественной палаты Коми рассказала глава регионального минтуризма Мария Бадмацыренова.

По словам министра, с 2022 года турпоток в республике, как и во многих других субъектах России, стабильно снижается. До пандемии, в 2019 году, был рост, но потом сказались последствия ковида. К тому же раньше определенную долю туристов составляли иностранцы, а теперь их нет. Задача властей – переломить эту тенденцию.

Сейчас вклад туризма в валовый региональный продукт Коми оценивается примерно в 1,6%. В 2025 году республику посетили чуть больше 240-250 тысяч человек, и это с учетом командированных и спортсменов. При этом количество проданных турпакетов местному населению с 2021 по 2025 год выросло почти в полтора раза. Но это говорит о том, что спрос остается выездным: люди предпочитают уезжать в южные регионы, в том числе на море. Бадмацыренова подчеркнула, что сейчас главное – сократить разрыв между тем, сколько жителей уезжают отдыхать за пределы республики, и тем, сколько приезжают к ним.

