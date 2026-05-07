В Сыктывкаре от борщевика обработают 427 участков за 2,3 млн рублей

Сорняк будут уничтожать гербицидами в три этапа с мая по август. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В этом году мэрия Сыктывкара решила кардинально сменить тактику борьбы с борщевиком: скашивать, как раньше, больше не будут, а начнут обрабатывать химией.

Департамент финансов объявил на портале госзакупок пять аукционов на уничтожение опасного сорняка. Общая сумма, которую город был готов отдать подрядчикам, 2,3 млн рублей. Но конкуренция сыграла на руку бюджету: экономия составила почти 1 млн рублей.

По условиям контракта, обрабатывать растения будут гербицидами, и не один раз, а три этапа: в мае-июне, июле и августе. Всего в список попало 427 территорий общей площадью 684 тыс. квадратных метров. Особое внимание уделят газонам, обочинам и кюветам, которые примыкают к улицам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А если б на секунду опоздал…»: интинец, случайно проходящий мимо речки, вытащил из-подо льда 14-летнего школьника, который высматривал выдру

Ремонтник вагонов спас тонущего школьника из-подо льда в Инте (подробности)