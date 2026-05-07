За неделю в Коми огурцы подешевели на 24%, а помидоры на 14,7%

В Коми рухнули цены на огурцы. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю, с 28 апреля по 4 мая, в Коми снова изменились цены. Об актуальных ценниках на продукты и товары рассказали республиканские статистики.

На полках с молочной продукцией ультрапастеризованное молоко прибавило в цене 2,5%, кефир – 1,3%. Из бакалеи: пшеничная мука стала дороже на 1,5%. Зато куриные яйца упали в цене сразу на 3,8%. Полукопченые и варено-копченые колбасы подешевели на 3,5%, сосиски с сардельками – на 2,1%, вареные колбасы – на 1,1%. Соль сбросила 2,3%, творог – 1,2%.

Из овощей и фруктов репчатый лук прибавил в стоимости 3,4%, белокочанная капуста – 2,5%, столовая свекла – 1,6%. А вот огурцы рухнули в цене сразу на 24% – это самое резкое падение за неделю. Помидоры подешевели на 14,7%, морковь – на 2,2%, яблоки – на 2,1%, бананы – на 1,9%.

Среди лекарств подорожали метамизол натрия и ренгалин – на 1,5%. Нафазолин подешевел на 4,5%, активированный уголь – на 1,8%.

Из товаров первой необходимости: гигиенические прокладки прибавили 3,4%, сухие корма для животных – 3,2%, туалетная бумага – 2,4%, детские подгузники – 1,4%. А зубные щетки подешевели на 4%, хозяйственное мыло – на 3,1%.

Из остальных непродовольственных товаров электропылесосы подорожали на 3%. Женские колготки стали дешевле на 3,9%, шампуни – на 3%, детские спортивные костюмы – на 1,4%. Бензин и дизельное топливо не изменились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А если б на секунду опоздал…»: интинец, случайно проходящий мимо речки, вытащил из-подо льда 14-летнего школьника, который высматривал выдру

Ремонтник вагонов спас тонущего школьника из-подо льда в Инте (подробности)