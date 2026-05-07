В Коми женщинам платят на 36,8% меньше, чем мужчинам

Эксперты связывают разрыв с материнством и семейными обязанностями.

В 2025 году женщины в Коми зарабатывали в среднем на 36,8% меньше мужчин. По данным аналитической службы FinExpertiza, основанным на статистике Росстата, разрыв между мужскими и женскими доходами в целом по стране достиг 33,7% и стал максимальным за последние 13 лет. Причем такая ситуация характерна для северных, дальневосточных и индустриальных регионов, где высоко ценится труд, который традиционно считают мужским, то есть связанный с большими физическими нагрузками.

В Коми средняя зарплата мужчин после вычета подоходного налога, с учетом всех премий, в конце 2025 года составляла 101,5 тысяч рублей, а женщин – около 64,2 тысяч, то есть разница составляет 36,8%. Годом ранее, в 2023-м, женские зарплаты в республике отставали на 32,6%.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова пояснила, что более низкие заработки женщин – это общемировая тенденция, и на нее влияют вынужденные перерывы в карьере из-за материнства и необходимость тратить время на семейные обязанности. Но это работает лишь отчасти: женщины в России работают всего на два часа в неделю меньше мужчин (39 часов против 41). Однако даже с поправкой на время их труд на рынке ценится дешевле и среднечасовая зарплата женщин на 27% ниже.

Не спасают ситуацию и высокие должности: женщины-управленцы получают на 33% меньше мужчин на аналогичных позициях, а в топ-менеджменте разрыв достигает 42%. Причем неравенство прослеживается на всех этапах карьеры и почти не зависит от стажа. Единственное исключение – возраст до 18 лет, где девушки зарабатывают даже немного больше юношей, но после совершеннолетия женщины начинают систематически уступать мужчинам, и разрыв в зарплатах сохраняется всю жизнь. Среди топ-руководителей со стажем более 20 лет женские доходы могут быть ниже мужских более чем в два раза.

