В Сыктывкаре на День Победы перекроют центр с 8 по 10 мая

В Эжвинском районе и Краснозатонском тоже введут ограничения для машин.

В Сыктывкаре в честь 81-й годовщины Победы временно перекроют несколько центральных улиц. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция. Ограничения начнут действовать с полуночи 8 мая и снимут только к полуночи 10 мая.

Под запрет попадут: улица Коммунистическая от Октябрьского проспекта до Кирова, улица Интернациональная от Бабушкина до Куратова, улица Бабушкина от Ленина до Интернациональной, улица Куратова от Ленина до Интернациональной, а также улица Ленина от Бабушкина до Куратова. Кроме того, в это же время закроют проезд от дома №133 по Интернациональной в сторону дома №10 по Коммунистической.

Дополнительные перекрытия введут на несколько часов 9 мая. С полуночи до 13:00 нельзя будет проехать по улице Карла Маркса (от дома №210 до Коммунистической), по улице Чернова (от Карла Маркса до Коммунистической) и по улице Первомайской (от Бабушкина до Куратова). В это время на улицах будут возлагать цветы, проезжать ветераны и официальные лица, а также собираться участники «Бессмертного полка».

В Эжвинском районе движение перекроют трижды. С 8:00 до 12:00 7 мая – из-за легкоатлетической эстафеты, с 10:00 до 13:00 8 мая – из-за генеральной репетиции торжественного прохождения, а с 8:00 до 15:00 9 мая – из-за праздничных мероприятий. В поселке Краснозатонский 9 мая с 9:00 до 11:00 закроют улицу Корабельную и выезд от дома №34.

Кроме того, с 22:00 8 мая до 12:00 9 мая запретят останавливаться на улице Первомайской от Куратова до Бабушкина. С 7:00 до 19:00 7 мая не пустят машины по улице Ленина от Куратова до Стефановской площади – там будут репетировать парад. А 9 мая с полуночи до 13:00 встать на стоянку не получится у дома №229 по Карла Маркса. С 8:00 8 мая до 22:00 9 мая будет закрыта парковка у «Северного народного банка», ТЦ «Дом Быта» и многофункционального комплекса «Торговый двор».

