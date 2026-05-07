В Сыктывкаре две девушки обокрали пьяного знакомого на 1,5 млн

Первую девушку отправили на принудительные работы, вторую оштрафовали на 100 тыс. рублей. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Вступил в силу приговор двум жительницам Сыктывкара, которые обворовали случайного знакомого. Верховный суд Коми рассмотрел апелляцию и оставил решение без изменений. Еще раньше суд первой инстанции признал девушек виновными в краже денег с банковского счета. Одну из них, кроме того, осудили за кражу в особо крупном размере и за организацию занятия проституцией.

Случилось все в декабре 2024 года. Житель Воркуты приехал в столицу Коми и решил отдохнуть на базе с двумя девушками. Одна из них, пока мужчина был пьян, залезла в банковское приложение на его телефоне и перевела себе 100 тыс. рублей. Вторая тем временем сняла с его карты 200 тыс. наличными, и они поделили деньги поровну. Но на этом первая не остановилась. За несколько следующих дней, проведенных с потерпевшим, она перевела себе с его счета еще почти 1,4 млн рублей. А в мае 2025 года, по версии следствия, организовала для другого мужчины интимные услуги.

Суд назначил одной из сыктывкарок наказание в виде 2 лет принудительных работ, а 10% от зарплаты будут уходить в государство. Вторую просто оштрафовали на 100 тыс. рублей. Осужденная попыталась обжаловать приговор и заявила о своей невиновности, но суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокуратуры и оставил все как есть. Расследование вела следственная часть СУ МВД по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А если б на секунду опоздал…»: интинец, случайно проходящий мимо речки, вытащил из-подо льда 14-летнего школьника, который высматривал выдру

Ремонтник вагонов спас тонущего школьника из-подо льда в Инте (подробности)