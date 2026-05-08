Минцифры Коми отчиталось о 400 отраженных кибератаках

Около 65% инцидентов начинаются с фишинга, атаки стали многоступенчатыми.

На «Часе с министром» в Общественной палате Коми глава регионального Минцифры Денис Мчедлишвили рассказал, что количество кибератак на интернет-ресурсы не снижается. Только за 2025 год их было больше 400, но все удалось отразить, и сбоев в работе допустили.

По словам министра, работу по укреплению информационной безопасности продолжают, в том числе в части технической защиты информации. Около 65% всех инцидентов начинаются с фишинга, когда кибер-преступники пытаются получить служебные данные.

- Но это лишь первый шаг, за ним следуют многоступенчатые атаки, - добавил глава ведомства.

