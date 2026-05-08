Воркутинец лишился 1,7 млн рублей после отдыха с девушками

Одна из сыктывкарок переводила деньги с чужой карты несколько дней подряд.

Верховный суд Коми рассмотрел апелляцию по делу двух сыктывкарок, которых ранее признали виновными в краже денег с банковского счета. Одна из них, кроме того, получила срок за организацию проституции.

Выяснилось, что житель Воркуты в декабре 2024 года решил отдохнуть на базе с двумя девушками. Пока мужчина был пьян, одна из спутниц через банковское приложение на его телефоне перевела себе 100 тысяч рублей, вторая тем временем сняла с его карты 200 тысяч наличными, и они поделили деньги пополам. Но на этом история не закончилась: первая девушка в последующие дни, проведенные с воркутинцем, отправила себе с его счета еще почти 1,4 млн рублей, а в мае 2025 года она же организовала для другого мужчины интимные услуги.

Суд назначил одной осужденной 2 года принудительных работ – 10% зарплаты будет уходить в бюджет. Вторую просто оштрафовали на 100 тыс. рублей. Первая попыталась обжаловать приговор и заявила о своей невиновности, но апелляция согласилась с позицией прокуратуры и оставила решение без изменений. Приговор вступил в законную силу.

