В Коми резко выросла заболеваемость COVID-19

Роспотребнадзор отметил снижение ВИЧ, ветрянки и педикулеза.

Управление Роспотребнадзора по Коми опубликовало данные по инфекционным и паразитарным заболеваниям за январь-апрель 2026 года. Всего зарегистрировали 120 858 случаев, что на 22,5% меньше, чем за тот же период 2025-го. При этом одни болезни отступили, а другие наоборот, резко пошли в рост.

Снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями установленной этиологии (на 9%), вирусными кишечными инфекциями (на 11,3%), хроническими вирусными гепатитами (на 10,3%), ветряной оспой (на 28,3%), инфекционным мононуклеозом (на 28,6%), ВИЧ (на 32,2%), ОРВИ (на 22,6%). Гриппом стали болеть в два раза реже, пневмонией – на 37,9%. Педикулез снизился на 14%, микроспория – на 27,3%, чесотка – на 29,7%.

А вот заболеваемость коронавирусом выросла на 518% – в шесть раз. Также подскочил сальмонеллез (в 2,9 раза), общее число острых кишечных инфекций выросло на 6,6%, скарлатины – на 4,7%. На 5,6% чаще стали выявлять активные формы туберкулеза, в том числе туберкулез органов дыхания – на 7,6%.

