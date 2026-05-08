Коми намерена поставлять в Китай оленину и алкоголь

Субсидию из федерального бюджета увеличили до 159,3 млн рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Коми планирует начать поставки оленины и алкогольной продукции в Китай. В Минсельхозе республики сообщили ТАСС, что сейчас ведутся переговоры с производителями и китайской стороной. Производство северного деликатеса поддерживают за счет закупок сырья у частных оленеводов, хозяйств Коми и других регионов. В министерстве делают ставку на повышение качества обработки оленины и создание новых продуктов.

В этом году на развитие оленеводства в регионе направят 231 млн рублей из республиканского бюджета и субсидии от Минвостокразвития. Коми участвует в федеральной программе с 2025 года: в прошлом году объем господдержки составил около 72 млн рублей, которые потратили на закупку техники и оборудования для оленеводческих хозяйств. В 2026-м субсидию увеличили до 159,3 млн рублей, которые пойдут на модернизацию производства, что позволит поднять качество обработки оленины и расширить ассортимент продукции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А если б на секунду опоздал…»: интинец, случайно проходящий мимо речки, вытащил из-подо льда 14-летнего школьника, который высматривал выдру

Ремонтник вагонов спас тонущего школьника из-подо льда в Инте (подробности)