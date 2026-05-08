Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 9:00

Коми намерена поставлять в Китай оленину и алкоголь

В 2026 году на развитие оленеводства направят 231 млн бюджетных рублей
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Субсидию из федерального бюджета увеличили до 159,3 млн рублей.

Субсидию из федерального бюджета увеличили до 159,3 млн рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Коми планирует начать поставки оленины и алкогольной продукции в Китай. В Минсельхозе республики сообщили ТАСС, что сейчас ведутся переговоры с производителями и китайской стороной. Производство северного деликатеса поддерживают за счет закупок сырья у частных оленеводов, хозяйств Коми и других регионов. В министерстве делают ставку на повышение качества обработки оленины и создание новых продуктов.

В этом году на развитие оленеводства в регионе направят 231 млн рублей из республиканского бюджета и субсидии от Минвостокразвития. Коми участвует в федеральной программе с 2025 года: в прошлом году объем господдержки составил около 72 млн рублей, которые потратили на закупку техники и оборудования для оленеводческих хозяйств. В 2026-м субсидию увеличили до 159,3 млн рублей, которые пойдут на модернизацию производства, что позволит поднять качество обработки оленины и расширить ассортимент продукции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А если б на секунду опоздал…»: интинец, случайно проходящий мимо речки, вытащил из-подо льда 14-летнего школьника, который высматривал выдру

Ремонтник вагонов спас тонущего школьника из-подо льда в Инте (подробности)