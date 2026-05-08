В Коми средняя предлагаемая зарплата выросла на 12,5 тысяч рублей за год

По уровню зарплат республика оказалась на пятом месте в СЗФО после Санкт-Петербурга и Мурманской области.

В Коми за год средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 12 тыс. рублей. Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда в апреле 2026 года и выяснили, кому готовы платить больше всех.

Так, сварщики, машинисты и монтажники возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых специализаций. Они могут зарабатывать от 155 тыс. рублей в месяц. Медианная предлагаемая зарплата по республике в апреле достигла 77 451 рубля, что на 12 493 рубля (или на 19%) больше, чем годом ранее (в апреле 2025 года было 64 958 рублей).

В разрезе профессиональных сфер самые высокие зарплаты в апреле зафиксировали в строительстве и недвижимости (средняя предлагаемая – 130 722 рубля), у рабочего персонала (123 446 рублей), в сельском хозяйстве (123 118 рублей) и в добыче сырья (121 698 рублей). В топ-10 по зарплатам вошли направления производственного и инфраструктурного сектора: производство и сервисное обслуживание (118 493 рубля), транспорт и логистика (116 693 рубля), домашний обслуживающий персонал (97 528 рублей), медицина и фармацевтика (82 199 рублей), административный персонал (78 061 рубль), а также финансы и бухгалтерия (66 055 рублей).

