В Сыктывкаре в этом году оформят 38 клумб за 13,5 млн рублей

Герань, бегония и петуния остаются, на смену хосте придут настурция и цветная капуста.

В столице Коми в этом году планируют оформить 38 цветников, потратив на это 13,5 млн рублей. Годом ранее клумб было 37, а новую решено разбить в сквере на Красноборской улице в поселке Верхняя Максаковка.

Узоры на многих клумбах останутся простыми: цветы высадят кругами, волнами, полосами, дугами, треугольниками, квадратами, ромбами, прямоугольниками, а на одной даже появится сердечко.

Уже девять лет подряд оформлением и содержанием цветников занимается ООО «Пригородный». В прошлом году контракт с ним стоил 10 млн рублей, в этом – 13,5 млн. Исполнителя определят во второй половине мая. Перечень растений немного изменился: как и раньше, высадят герань, бегонию, петунию, бархатцы, цинерарию, колеус, спирею, космею, вербену, подсолнух, ромашку и виолу, но откажутся от хосты, сальвии и астильбы. Вместо них появятся настурция, остеоспермум и цветная капуста. Общая площадь всех клумб – 4,8 тыс. кв. м, ежегодно на них высаживают около 180 тыс. растений.

